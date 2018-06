Atividades legislativas recomeçam hoje

Passado o recesso parlamentar, os senadores voltam hoje ao plenário do Senado. Entre as matérias que devem ser votadas no estão as propostas de emenda à Constituição que tratam da licença-maternidade obrigatória de 180 dias e da exigência do diploma de Comunicação Social para o exercício da profissão de jornalista. As duas propostas tramitam em regime especial de votações. A primeira foi apresentada pela senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) e foi aprovada em primeiro turno. A outra proposta é do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE). "O objetivo é resgatar a dignidade profissional dos jornalistas, explica o relator." Em junho de 2009 o STF decidiu que o exercício da profissão não era privativo aos portadores de diploma.