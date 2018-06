Mangabeira Unger participa de todas as campanhas presidenciais desde a redemocratização do País, em 1989. Colaborou com a candidatura de Leonel Brizola, depois ajudou a formular o programa presidencial de Ciro Gomes. Apesar de criticar o governo Lula, durante o escândalo do mensalão, em 2005, aproximou-se do presidente por intermédio de José Alencar e foi alçado a ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos.