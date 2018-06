Ativista gay é encontrado morto na região do Cariri cearense

O ativista gay Francisco Técio de Oliveira Soares, de 38 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 3, dentro de seu salão de beleza, em Crato, a 550 quilômetros de Fortaleza, no Cariri cearense. A polícia encontrou o corpo do cabeleireiro despido com quatro perfurações a faca. O crime, segundo as primeiras investigações, pode ter sido passional. Nada foi levado do salão, nem o dinheiro que o ativista portava (R$ 500,00). Os peritos suspeitam que Técio chegou a travar uma luta com o criminoso que acabou desferindo facadas no nariz, traquéia, abdômen e ombro. Até agora ninguém foi preso. Técio participava do movimento gay há 25 anos. Ele foi o organizador das quatro paradas gays que aconteceram no Crato. Na parada do ano passado foi a madrinha do movimento. Em dois anos, Técio é o quarto homossexual assassinado na região do Cariri cearense. O sepultamento dele deve acontecer na sexta-feira, 4, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, onde nasceu.