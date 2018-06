Ato contra 'golpismo midiático' ataca Serra Com apoio de cinco centrais sindicais, além do PT, PC do B, PSB e MST, cerca de 300 pessoas se reuniram ontem no auditório do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, no centro da capital paulista, para o ato Em defesa da democracia e contra o golpismo midiático.