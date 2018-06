Ato na Candelária pelas vítimas ocorre às 10h Hoje, às 10 horas, haverá um ato ecumênico pelas vítimas do acidente com o voo 447, no Rio de Janeiro. A cerimônia está marcada para ocorrer na Igreja da Candelária, no Rio. O ministro das Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, representará o país. A organização caberá a um grupo formado pelas famílias dos passageiros.