Ato no Rio tem bombas e batatas com pregos Motoristas de lotação enfrentaram PMs na frente do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, ontem de manhã. Eles protestavam contra licitação para o transporte alternativo na Região dos Lagos e Costa Verde. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Policiais lançaram spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. Os manifestantes revidaram com paus, pedras e até batatas com pregos. À tarde, os 66 motoristas que venceram a licitação tiveram de deixar o palácio escoltados.