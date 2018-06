Ato pela paz no centro de SP lembra a morte de mendigos O primeiro ataque a moradores de rua do centro de São Paulo completa um mês neste domingo. Em duas ondas de agressão, sete mendigos morreram. Para marcar a luta contra a violência, a Pastoral do Povo da Rua convocou um ato pela paz que deve ter início às 15 horas na Praça da Sé. A manifestação vai terminar com uma caminhada até o Largo São Bento. Dois policiais militares e um segurança são suspeitos de envolvimento nos crimes.