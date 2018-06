Ator baiano é baleado em abordagem da polícia

SALVADOR - O ator baiano Leno Sacramento, do Bando de Teatro Olodum, foi baleado na perna durante uma ação policial, no centro de Salvador, na tarde da quarta-feira, 13. O artista ia de bicicleta, em companhia de um amigo, ao Passeio Público, espaço de cultura localizado no centro da capital baiana, quando teria sido confundido com um suspeito de ter cometido um furto na região, também usando bicicleta, segundo informaram testemunhas.

Os policiais civis viram Sacramento, determinaram que parasse a bicicleta e atiraram. O disparo feriu a perna do ator. Ele foi socorrido pelo amigo e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi atendido e liberado. Na saída da unidade médica, Sacramento não quis comentar o ocorrido.

Em seu perfil, nas redes sociais, porém, ele negou que tivesse se recusado a parar quando foi abordado pelos policiais e agradeceu a solidariedade de amigos. "Já estou bem fisicamente, mas não psicologicamente. Agradeço pela força, carinho, energia, enfim... Peço desculpas hoje por estar muito emocionado e não falar tudo o que preciso falar. Mas não se preocupem, não me calarei, não nos calaremos. Ah, a bala não pegou de raspão, e quando eles mandaram parar, paramos."

Nesta quinta-feira, 14, o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, reuniu-se com o ator e integrantes do Bando de Teatro Olodum. Barbosa disse que "os fatos estão sendo apurados e acompanhados com todo o afinco que o caso requer”.

O delegado-geral da Polícia Civil, Bernardino Brito, afirmou que a corporação não apoia, e busca evitar casos de racismo e intolerância protagonizados por seus integrantes. Disse também que a Corregedoria já está à frente das investigações sobre o caso.

Na manhã desta quinta-feira, 14, no Teatro Vila Velha, em Salvador, o Bando de Teatro Olodum apresentou um manifesto contra a ação dos policiais, que classificou como "desastrosa".