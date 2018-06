Ator Castro Gonzaga morre aos 89 anos O ator Castro Gonzaga morreu ontem em Petrópolis (RJ), aos 89 anos. Ele estava internado havia quase um mês com problemas renais e pulmonares. O enterro será hoje, às 11 horas, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Gonzaga ficou conhecido por interpretar, na novela Saramandaia (1976), Zico Rosado, que soltava formigas pelo nariz.