Ator Stephen Fry cai e quebra braço no AM O ator britânico Stephen Fry, dos filmes Um Peixe Chamado Wanda e V de Vingança, quebrou o braço enquanto filmava um programa sobre animais em extinção na Amazônia. Segundo a BBC, ele assistia em Tefé (AM) à libertação de um peixe-boi, quando escorregou e caiu. Foi atendido num hospital local e encaminhado aos Estados Unidos.