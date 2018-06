Atos lembram as vítimas pelo mundo Cerca de mil pessoas lotaram ontem a Igreja da Ressurreição, em Porto Alegre, na missa em homenagem ao cirurgião plástico Roberto Corrêa Chem, sua mulher, Vera, e a filha Letícia. Os três estavam no voo 447 da Air France. Em Paris, uma missa internacional com a presença de familiares, amigos e funcionários da companhia também homenageou as vítimas do acidente na catedral de Notre-Dame. Hoje as famílias devem ser recebidas pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, no Palácio do Eliseu.