Atração badalada de Miami, estande de tiro tem até festa de aniversário

Dan, como é conhecido, queria celebrar seu aniversário de forma inesquecível. Ele convidou dez amigos para conhecerem Lock and Load Miami, um novo estande de tiro de luxo. “Cada um deu uns 500 tiros”, disse Dan. “Foi uma das melhores coisas que fiz na minha vida. O estresse vai todo embora.”

O Lock and Load, que fica em Wynwood, uma área cada vez mais badalada e artística da cidade, é aberto ao público, ou seja, qualquer pessoa pode chegar, alugar armas, desde revólver a metralhadoras da SWAT, e atirar em uma das 24 cabines disponíveis.

Há várias opções, do pacote básico, por US$ 82,50, ao “Automatic gratification”, que inclui dez armas com uma potência enorme. Cada série dá direito a 25 tiros por arma de fogo.

Já quem prefere levar seu próprio revólver, por exemplo, tem que ficar sócio, e, para possuir arma aqui, só se for residente ou cidadão, pois precisa de documentação própria e nome limpo na praça.

O clube oferece anuidades de US$ 500 a US$ 750.

A paulistana Tayene Silveira, de 28 anos, nova sócia, escolheu a opção mais cara, que dá direito a uso ilimitado das cabines. Como Tayene não tem porte em Miami, ela aluga cada vez que vai ao estande e compra as balas.

“Prefiro vir aqui do que ir à praia ou ao shopping”, diz Tayene, em Miami desde agosto de 2012. “Não gosto de fila, de lugar lotado. Gosto de vir aqui, dou uns tiros e fico aliviada. São todos muito legais”.

Daniel concorda e diz que ficou surpreso com a recepção no dia do seu aniversário. “Eu entrei e a primeira coisa que vi foram três caras com revólver”, conta. “Olharam para mim e deram um mega sorriso de boas vindas e me desejaram feliz aniversário.”

O gerente-geral Mike Pryor disse que o serviço ao cliente é o foco principal da casa, que recebe cerca de mil pessoas por semana. E, muitos deles, brasileiros.

Lock and Load é hoje a atração número 1 em Miami, segundo o TripAdvisor. E foi assim que um jovem casal de namorados de Manaus ficou sabendo do novo campo de tiro em Miami.

Para Jorge Ayub, de 23 anos, e a namorada, Tanna Verçosa, de 21, a visita ao estande em um sábado à tarde foi um programa turístico.

“A gente pesca muito em Manaus e é muito ligado em caça”, disse Jorge. “Achamos esse lugar, que foi muito bem recomendado.”

Pryor diz que a casa oferece mais do que um hobby ou um estande de tiros tradicional. É também um ponto de encontro de amigos e até para fazer novo, garante.

“É um local de entretenimento”, afirma Pryor. “É um lugar para vir e se divertir, fazer algo único, diferente, que não se pode fazer em nenhum outro lugar.”

Mas segurança é a palavra-chave, diz o gerente, que tem 28 anos de experiência como policial de Miami Beach. Como ele, a maioria dos funcionários é aposentado do serviço militar ou policial. Estão sempre armados, com ponto de comunicação no ouvido e acompanham os clientes em todas as etapas, do treinamento do uso das armas às cabines.

Afinal, Lock and Load é um parque de diversão, mas com balas fatais.

Serviço:

Lock & Load Miami

Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 20h; sábado, das 11h às 20h; domingo, das 11h às 18h

Endereço: 2545 North Miami Ave, Miami FL, 33127

Telefone: 305-424-8999

Mais informações: http://www.lockandloadmiami.com