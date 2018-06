Atrasa o esquema de venda dos ingressos para o carnaval de SP

Depois de mais de três horas de atraso, os ingressos para o carnaval de São Paulo 2008 começaram a ser vendidos nesta segunda-feira no Ginásio do Anhembi e demais pontos de venda nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os pontos de venda funcionam de segunda a sábado, das 11 às 17 horas. Além destes locais, os interessados também poderão realizar suas compras pelo call center (11) 2162-7250 ou pelo site www.ingressofacil.com.br. "A Ingresso Fácil acredita que, em 2008, assim como no Carnaval passado, o desfile do Grupo Especial atingirá a sua capacidade máxima", estima Fernando Silva, diretor executivo da Ingresso Fácil. Meia-entrada Aposentados, estudantes e professores de escola pública pagarão meia-entrada nos ingressos mediante a apresentação do RG e comprovante (carteirinha e holerite, no caso dos professores). São aceitos nas bilheterias dinheiro, cartão de débito e cartões de crédito. Já pela Internet, são aceitos somente o cartão de débito do banco Itaú e cartões de crédito com a bandeira MasterCard. Abaixo, a lista com os pontos de venda. São Paulo E1 - Estádio do Pacaembu Praça. Charles Miller, s/nº E2 - Estádio do Morumbi Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 E3 - Estádio Canindé (Portuguesa) Rua Comendador Nestor Pereira, 33 P1 - Ginásio do Ibirapuera Rua Pe. Manoel da Nóbrega, 1361 P2 - Pitta Sports Rua Silva Bueno, 1156 - Ipiranga P3 - Parque São Jorge Rua São Jorge, 777 Tatuapé P4 - Estádio José Bruno Daniel Rua 24 de Maio, S/Nº P5 - Shopping Moto e Aventura Rua Barão de Limeira 71, 2°andar Bilheteria do Anhembi Avenida Olavo Fontoura Rio de Janeiro P1 - Sede Botafogo F. R. (General Severiano) Avenida Wensceslau Bras, 97 P2 - Clube de Regatas do Flamengo Avenida Borges de Medeiros, 997 - Gávea P3 - Rio Sampa Rodovia Presidente Dutra, 177 - Nova Iguaçu P4 - Sede do Fluminense Rua Álvaro Chaves, 41 - Laranjeiras P5 - Maracanã Rua Eurico Rabelo, S/N Bilheteria - Nº 8 P6 - Loja Só Tricolor Avenida Gavião Peixoto, 104 - loja 111 Icaraí - Niterói Belo Horizonte P1 - Class Club Alaska Avenida Bandeirantes, nº 20 - Loja 01 - Bairro: Sion P2 - Class Club Buritis Professor Mário Werneck, nº 2355 - Bairro: Buritis P3 - Clube Atlético Mineiro (Sede Administrativa) Avenida Olegário Maciel, nº 1516 - Bairro: Lourdes P4 - Vila Olímpica (Clube Atlético Mineiro) Avenida Pedro I, nº 2676 - Bairro: Planalto P5 - Clube Labareda (Clube Atlético Mineiro) Avenida Portugal, nº 4020 - Bairro: Itapoã