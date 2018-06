Atraso faz concurso da CET ser cancelado Um concurso público para preencher vagas na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo, que seria realizado ontem, foi cancelado. Segundo a Fundação de Apoio à Tecnologia (Fundatec), responsável pela realização do concurso, os cadernos com as questões não chegaram no horário previsto em alguns locais de prova. A fundação não informou quando serão feitos os testes nem os motivos do atraso na chegada dos cadernos.