Atraso na liberação da Marginal do Tietê causa lentidão A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, registrou quase 10 quilômetros de lentidão por volta das 8 horas desta terça-feira, 27, devido ao atraso da entrega das obras de recapeamento da via, realizadas pela Prefeitura. As obras são realizadas durante a madrugada e liberadas por volta das 6 horas, mas o atraso na liberação de uma faixa da pista, na altura da Ponte da Freguesia do Ó, complicava o trânsito nas duas pistas, entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte do Limão. No sentido contrário, a lentidão era registrada entre as pontes da Freguesia do Ó e a Rodovia dos Bandeirantes. A capital tinha, às 7h30, 54 quilômetros de vias congestionadas, um pouco acima da média para o horário, que é de 50 quilômetros.