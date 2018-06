Atrasos atingem 26,2% dos vôos no País

O movimento continuava tranqüilo nos principais aeroportos do País na tarde deste sábado, 27. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero ), até as 17 horas, 272 dos 1.263 vôos programados atrasaram mais de meia hora, o que representa 26,2%. Outras 72 operações foram canceladas (5,7%). Veja Também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero No mesmo horário, entre os principais terminais do País, o maior percentual de atrasos era verificado no Aeroporto do Galeão, no Rio, onde 44 dos 109 vôos previstos sofreram atrasos. Nenhuma operação foi suspensa no terminal. No Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, dos 80 vôos programados, 23 atrasaram (28,8%) e três foram cancelados (3,8%). O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, contabilizava atrasos em 38 das 177 operações programadas (21,5%). Sete vôos foram suspensos (4%). Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a Infraero registrou atrasos em 15 das 118 operações previstos (12,7%). Oito operações foram suspensas (6,8%). (Atualizada às 18h10)