Atrasos atingem 7,8% dos voos domésticos até meio-dia

Dos 704 voos domésticos previstos para o período da zero hora às 12h deste domingo de carnaval 55 deles, ou 7,8%, atrasaram, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Foram cancelados 79 voos, o que representa 11,2% do total.

No Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nove dos 45 voos programados foram suspensos. Não há registro de atrasos nos demais pousos e decolagens neste terminal. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, houve registro de atraso em sete (8,8%) dos 80 voos desde a meia-noite. Outros 11 foram cancelados, ou 13,8% do total.

Com atraso em apenas dois dos 46 voos previstos, o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, não cancelou decolagens. No Aeroporto Santos Dumont, dos 33 voos dez foram cancelados e outros dois atrasaram.

Em Brasília, por sua vez, os atrasos atingiram oito dos 53 voos marcados para o período da zero hora às 12h, e cinco voos (9,4%) foram suspensos.