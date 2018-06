Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol nesta segunda

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que 169 dos 404 (41,8%) vôos da Gol programados para sair até as 16 horas desta segunda-feira, 22, sofreram atrasos superiores a meia hora. Veja também: Jobim culpa a Gol por atrasos nos aeroportos no fim de semana Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que os atrasos, que começaram no fim de semana, foram provocados por impactos meteorológicos e problemas operacionais principalmente na área de check-in da companhia Gol. Segundo o boletim, "a chuva que castigou boa parte do País neste fim de semana influenciou nos atrasos dos vôos neste domingo, 21. O fechamento dos aeroportos de Porto Velho (RO), Imperatriz (MA) e Palmas (TO) e o mau tempo que exigiu a operação por instrumentos no Galeão (RJ), Guarulhos (SP) e Congonhas (SP) tornaram as operações mais lentas". Nesta segunda-feira, depois da Gol, a empresa que registrou mais atrasos foi a Varig (38,6%), seguida da Webjet (14,3%) e da Oceanair (10,2%).