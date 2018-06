Atrasos chegam a 12,7% dos vôos

Entre a 0 hora e 16 horas deste domingo, 28, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 134 decolagens com atrasos de mais de meia hora, representando 12,7% do total de 1.058 vôos programados para o período. Outros 36 vôos foram cancelados, de acordo com a Infraero. Veja Também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero A maioria dos vôos atrasados é da empresa aérea Gol, que acumula 67 decolagens com horários alterados, entre os 330 previstos. Outros cinco vôos foram cancelados. Movimento Segundo nota divulgada à tarde pela Infraero, o movimento estava tranqüilo até as 15 horas deste domingo, com a maioria dos embarques e desembarques de passageiros dentro do horário nos principais aeroportos do País. Natal Segundo balanço da estatal, o índice de atraso de vôos no último dia 25 de dezembro foi menor do que o mesmo dia no ano passado, mesmo com o número de vôos superiores em 2008.