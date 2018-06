Atrasos da Gol provocam atrito da companhia com a Infraero

Atrasos em vôos da Gol ocorridos no fim de semana provocaram um atrito entre a Infraero, estatal que administra os aeroportos, e a companhia aérea. Na tarde deste domingo, 21, a Infraero responsabilizou a Gol por problemas ocorridos nas esteiras de bagagens do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Em nota divulgada horas antes, a Gol havia informado que um defeito nas esteiras contribuiu para os atrasos e que a Infraero estava fazendo o conserto. Veja também: 44,7% dos vôos da Gol estão atrasados devido à nova pane Falha da Gol agrava atrasos nos aeroportos brasileiros O comunicado da Infraero desmentiu a Gol. "A Infraero esclarece que, diferente do que foi informado pela assessoria da Gol, não houve problemas com a esteira de bagagens em questão", mas sim "má utilização da esteira pelas funcionários da empresa". A razão do problema, segundo a Infraero, foi o excesso de peso nas esteiras, ultrapassando o máximo permitido pelo fabricante. Quando há peso além do permitido, as esteiras param momentaneamente de funcionar, segundo a estatal. "Este fato não teve relevância nos atrasos provocados pela companhia aérea, até mesmo porque a manutenção nem precisou ser acionada", diz a nota da Infraero. A estatal encerra a nota com um "alerta para que a Gol reforce o treinamento de seus funcionários". Entre a meia-noite e as 17 horas deste domingo, 21, a Gol teve mais de 150 vôos com atrasos de mais de meia hora. A empresa apontou como motivo principal para os atrasos uma pane no sistema de telecomunicação da empresa, o que deixou inoperante parte do sistema de atendimento de Cumbica. No sábado, informou a Gol, atrasos foram provocados por uma falha no controle de despachos, já resolvido, segundo a companhia aérea. A sucessão de problemas causou longas filas nos principais aeroportos no sábado e na manhã de ontem. Às 17 horas deste domingo, 21, o portal da Infraero informava atrasos em 23,6% (264) do total de 1.121 vôos programados desde a meia-noite. Foram cancelados 33 vôos (2,9%). Entre os grandes aeroportos, o de Brasília teve a maior proporção, com 30 dos 83 vôos atrasados (36,1%), seguido por Cumbica, com 55 dos 165 vôos (33,3%). Em Congonhas, atrasaram 17 dos 117 vôos (14,5%). Segundo a estatal, a Gol teve o maior porcentual de atrasos ontem, em 157 dos 346 vôos (45,4%). A TAM teve 68 dos 505 vôos atrasados (13,5%). Atrasaram 20 dos 77 (26%) vôos da Varig. A OceanAir teve atraso em 5 dos 52 vôos (9,6%) e a WebJet, em 6 dos 51 vôos (11,8%). A novata Azul não teve atrasos em 12 vôos programados. A Infraero leva em conta os atrasos de mais de meia hora.