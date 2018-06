Atrasos e cancelamentos continuam nos aeroportos do País Os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília registravam atrasos no início da manhã desta sexta-feira. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, oito vôos sofreram cancelamento e outros três estavam atrasados. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, tinha dois vôos com atraso às oito horas da manhã. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, tinha onze vôos fora do horário e outros 13 cancelados. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrava apenas um vôo cancelado e outro atrasado. Balanço da Infraero Segundo balanço divulgado pela Infraero na quinta-feira, o dia foi tranqüilo nos principais aeroportos brasileiros. Dos 1.360 vôos programados, 333 (24,5%), atrasaram até 15 minutos, 235 (17,3%) saíram até 30 minutos depois do programado e 199 (14,6%) atrasaram mais de 45 minutos. Em São Paulo, à noite, o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, registrou o maior número de atrasos. O vôo que apresentava mais espera era o da Air France que deveria ter deixado o Brasil às 18h45min e só teve horário confirmado para as 22h45. Mais sete partidas estavam atrasadas. Em Congonhas, um vôo da Ocean Air atrasou mais de uma hora.