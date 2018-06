Atrasos em aeroportos atingem 10,6% dos voos O carnaval começou tranquilo nos principais aeroportos do País. Ontem, 195 dos 1.848 (10,6%) voos programados tiveram atrasos superiores a 30 minutos, segundo balanço divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Entre os terminais mais movimentados, o Galeão, no Rio, foi o que apresentou o maior porcentual de atrasos - 11,5%. O Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrou 9,2% de atrasos. O índice mais baixo foi o de Congonhas, na zona sul da capital paulista, com 4,2%. O número de cancelamentos também foi pequeno - 4% no País.