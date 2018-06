Atrasos nos aeroportos chegam a três horas, diz Infraero É grande o movimento nos aeroportos brasileiros, mas a manhã deste sábado transcorre sem tumultos, segundo informou neste sábado a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com a Infraero, os vôos nesta manhã registram atrasos de duas a três horas, uma demora mais longa do que o ocorrido na sexta-feira, quando os atrasos foram de 1 hora a 1 hora e 15 minutos. As partidas e decolagens programadas para este sábado ainda sofrem reflexos da sexta-feira, segundo explicou o gerente-geral de Fiscalização da Anac, Geraldo Peccin. Devido ao movimento intenso, foi adotado um procedimento chamado seqüenciamento, no qual é dado um intervalo mais longo entre os vôos. Por isso os atrasos foram se acumulando. O procedimento não deverá ser repetido neste sábado, quando 28.000 pessoas deverão embarcar em 150 vôos em todo o País. A Anac montou um esquema especial para este feriado, distribuindo 34 fiscais nos 15 aeroportos de maior movimento. Assessores de imprensa foram enviados aos aeroportos de Salvador, Florianópolis, Rio (Galeão), São Paulo (Congonhas) e Brasília. Um balanço geral dos aeroportos será divulgado pela Infraero. A Anac também pretende divulgar, às 12h00, um balanço sobre o movimento nos 15 principais aeroportos do País. Em Brasília, o aeroporto está movimentado mas o clima é de normalidade. Às 10h20, o site da Infraero informava o atraso de duas partidas, de um vôo da Gol para Campinas e outro, também da Gol, para Cuiabá, e uma partida atrasada, de um vôo da Gol vindo de Porto Alegre. É grande, porém, o número de vôos que tiveram seus horários remarcados, com diferença de até 3 horas.