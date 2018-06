Atriz pode estar em poder de seqüestradores Desaparecida desde a última terça-feira, a atriz Vanessa Bueno, de 22 anos, do programa Turma do Didi, da Rede Globo, telefonou, nesta quinta-feira, às 16h30, para sua casa no Rio, e disse que estava em Búzios (litoral norte do Rio) e a caminho de casa. Ela falou rápido e não disse o que tinha acontecido nos últimos dois dias. Como até as 19 horas a atriz não havia chegado à sua casa e nem feito outro contato com a família, a Delegacia Anti-Seqüestro (DAS) não descarta a hipótese de Vanessa continuar em poder de seqüestradores. Policiais da DAS desconfiavam que o telefonema tenha sido estratégia dos seqüestradores para distrair a polícia, já que, na conversa que teve com a mãe, Vanessa falou pouco, disse que o celular estava sem bateria, mas que estava bem e voltando pra casa. Não falou em seqüestro. Nestes últimos dias, segundo a polícia, nenhum pedido de resgate foi feito à família. Vanessa mora no Rio há três anos, desde que começou a trabalhar no programa de Renato Aragão. Na noite da última terça, a atriz teve aula de teatro até pouco depois das 22 horas. Do curso, no bairro de Laranjeiras (zona sul), ela foi até Copacabana deixar uma amiga em casa e iria direto para a Barra da Tijuca (também na zona sul), bairro onde mora e onde encontraria o namorado, identificado pela polícia apenas como Christian. Amigos disseram que Vanessa falou com seu namorado por volta das 23 horas e disse que iria a seu encontro logo depois que deixasse a amiga em casa. Foi Christian que registrou o desaparecimento de Vanessa na 16ª Delegacia de Polícia (Barra) nesta quarta-feira. Ele também foi ao curso de teatro de Vanessa nesta quarta para avisar aos amigos da atriz e à direção do curso o que estava acontecendo. A suspeita mais forte da polícia é que Vanessa tenha sofrido um seqüestro. Na noite em que desapareceu, a atriz estava sozinha e dirigia uma Cherokee preta. "São tantos os casos de seqüestro nesta cidade, principalmente de uma menina bonita e dirigindo sozinha um carro grande", afirmou o ator André Segatti, que trabalha com Vanessa na Turma do Didi. Foi ele quem informou à Rede Globo do desaparecimento da atriz. André disse que passou os últimos dias tentando ligar para o celular da amiga, mas não conseguiu. Nesta quinta, depois que soube da notícia do suposto reaparecimento de Vanessa, o ator disse que estava feliz. A família, no entanto, estava apreensiva. Os pais de Vanessa moram em Osasco (SP) e vieram nesta quinta-feira para o Rio. Nesta quinta à noite, eles e amigos aguardavam pelo aparecimento da atriz no apartamento de Vanessa. A Central Globo de Comunicação não divulgou nenhum comunicado sobre o caso, mas o apresentador Renato Aragão disse, no site da Rede Globo que estava aflito com o desaparecimento. "Estou rezando para que a Vanessa reapareça sã e salva", afirmou Aragão, que parou as gravações do programa por causa do desaparecimento da atriz.