Atropelamento mata uma criança e deixa três feridas Um atropelamento de quatro crianças no final da tarde de domingo revoltou moradores e parentes das vítimas, no Jardim Aeroporto 1, em Franca, na região de Ribeirão Preto. Eles tentaram linchar o motorista do veículo, que, fora de controle, subiu na calçada e atingiu as crianças. No incidente, a menina Lauana Carolina Siqueira, de 5 anos, morreu na Santa Casa da cidade. O motorista, aparentemente embriagado, pagou fiança e responderá o processo, por homicídio culposo, em liberdade. O sapateiro Antonio César Silva, de 41 anos, dirigia um Fusca azul e, ao perder o controle da direção, atropelou as quatro crianças que brincavam na calçada. Lauana, única que não morava ali e estava apenas visitando os avós no bairro, foi socorrida, mas não resistiu. O pai da garota havia sido atropelado poucos dias antes, quando ia para o trabalho. Ele teve as pernas fraturadas e ainda está internado na Santa Casa. Os irmãos Crislaene Aparecida Soares, de 14 anos, e Thales Ariel Soares, de 7, e Gustavo Bizzi Porto, de 9, foram as outras vítimas do atropelamento. Todos estão internados. O motorista só não foi linchado por parentes e moradores porque guardas civis municipais da Unidade Básica de Saúde do bairro, que fica próxima ao local do incidente, evitaram. Na delegacia, Silva alegou que tinha bebido "uma ou duas cervejas" e que não sabia como ocorreu o acidente. Com o pagamento de R$ 500,00 de fiança, foi colocado em liberdade.