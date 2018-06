Atropelamento mata uma pessoa na zona sul Uma pessoa morreu atropelada na manhã desta quinta-feira, 02, na Rua José Ramos Fernandes, no Campo Limpo, zona sul da capital. O acidente aconteceu por volta das 10 horas, quando uma pessoa se jogou na frente de um ônibus, de acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Não há registro de lentidão no local, segundo a CET.