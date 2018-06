Atualização no sistema faz PF suspender emissão de passaportes até 3ª

SÃO PAULO - A Polícia Federal irá suspender parte de seus serviços entre as 22 horas desta sexta-feira, 21, e as 6h de terça-feira, 25, em todo o Brasil. Neste período haverá paralisação do agendamento e emissão de passaportes, emissão da certidão de antecedentes criminais e acesso ao Sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada e também ao Sistema de Controle de Produtos Químicos. A suspensão será feita para modernizar o parque tecnológico da polícia.

Segundo a PF, no caso dos passaportes, os postos de atendimento estarão abertos para atender as pessoas que tenham feito agendamento para a próxima segunda-feira, 24. As unidades também estão preparadas para, eventualmente, emitir o passaporte em casos de urgência. A entregue de passaportes, entretanto, só será feita na segunda-feira para quem comprovar que precisa do documento naquele dia.

A PF informa ainda que em São Paulo serão atendidos somente os casos de emergência comprovada e apenas no posto da Superintendência Regional, no bairro da Lapa, zona oeste da capital. Por ser feriado do aniversário da cidade, as atividades só voltam na quarta-feira, 26.