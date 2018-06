Audiência no Senado para discutir caos aéreo é adiada A audiência pública marcada para esta terça-feira, 10, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, no Senado, foi adiada para quinta-feira, 12. De acordo com informações do ministro da Defesa, Waldir Pires, a audiência foi adiada por motivos de agenda. Na quinta, os problemas que causaram o apagão aéreo devem ser debatidos com o ministro da Defesa, Waldir Pires, o presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), José Carlos Pereira, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Juniti Saito, comandante da Aeronáutica. Nesta terça, a pesquisa divulgada pelo instituto CNT-Sensus apontou que 21,2% dos entrevistados apontam o governo federal como principal responsável pela crise aérea. Entre as pessoas que tiveram contato com o assunto (acompanharam em jornais ou ouviram falar), esse número sobe para 25,8%. Controladores de vôos e companhias aéreas também aparecem como possíveis responsáveis pela crise, seguidos pela Aeronáutica e Infraero. Colaborou Fábio Graner; com informações da Reuters.