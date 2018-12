Audiência sobre o caso da morte de Tatiane Spitzner dura mais de dez horas

CURITIBA - A primeira audiência da fase de instrução e julgamento do caso da morte da advogada Tatiane Spitzner, morta em 22 de julho, em Guarapuava - 256 quilômetros de Curitiba (PR) -, durou 10 horas e 30 minutos. Estavam previstos depoimentos de 14 testemunhas, mas uma delas não depôs. O acusado da morte de Tatiane, o professor Luis Felipe Manvailer, marido da vítima, acompanhou todo o processo no Fórum de Guarapuava.

Nesse primeiro dia foram ouvidas pessoas ligadas ao casal, vizinhos e também o delegado Bruno Miranda Macioceck, que investigou a morte de Tatiane.

No início da noite, a juíza Paola Mancini, responsável pelo caso, ouviu uma testemunha - um homem que fumava na calçada próximo ao prédio - que disse ter visto Tatiane debruçada na sacada com uma das pernas para o lado de fora.

A próxima audiência acontecerá a partir das 9 horas de quinta-feira, 13, no Fórum de Guarapuava, com depoimentos dos familiares de Tatiane.

Luis Felipe Manvailer é acusado de ter jogado Tatiane do quarto andar do prédio onde moravam. Os laudos do IML indicaram que a advogada foi morta por asfixia mecânica (esganadura), o que contrariou a versão de Luis Felipe, que disse à Justiça que sua mulher havia se atirado logo após uma discussão do casal.

Na sequência, Luis Felipe aparece em câmera de vídeo recolhendo o corpo da esposa já morta, colocando-a no elevador e a deixando no apartamento. Depois pegou o carro dela e seguia em direção ao Paraguai, até que sofreu um acidente em São Miguel do Iguaçu e foi detido.

O professor deve responder pelos crimes de cárcere privado, fraude processual e homicídio qualificado.