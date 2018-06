Audiência sobre Pampulha e Santos Dumont ocorrerá este ano

A direção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou nesta quarta-feira, 1º, que as restrições de uso dos aeroportos de Santos Dumont (RJ) e Pampulha (MG) serão tema de audiência pública a ser iniciada ainda este ano. Ambos os aeroportos operam com limitação de vôos, por isso as aeronaves que pousam ou decolam dos dois locais priorizam as rotas regionais. Veja também: Empresa que atrasar vôo perderá vaga de pousos e decolagens Das medidas anunciadas contra a crise aérea, só uma vigora Especial sobre a crise aérea Todas as notícias sobre a crise aérea A partir da audiência pública, a Anac deverá apresentar análises que justifiquem quais os critérios técnicos de restrição aos aeroportos. As limitações aplicadas aos dois locais tiveram como explicação, no passado, o objetivo de estimular os vôos a partir dos aeroportos de Confins (MG) e Galeão (RJ). Outro fator limitante é a atual infra-estrutura aeroportuária de ambos os locais. A revisão nas restrições dos vôos feitos a partir destes aeroportos é esperada pelas companhias aéreas, que desejam operar novas rotas, como são os casos de TAM e Gol.