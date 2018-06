Auditoria sobre obra foi realizada a mando de Arruda

Mas Arruda engavetou o documento após saber que era um dos personagens filmados por Durval recebendo propina e ver que entre os envolvidos nas falcatruas de Corumbá IV havia vários aliados seus.

Com a prisão de Arruda, o documento enfim foi encaminhado ao tribunal de contas e chegou às mãos do Ministério Público, que já fez uma primeira triagem dos principais indícios de crime. O próximo passo será a abertura de inquérito policial. A auditoria, que durou três meses, ficou a cargo de um grupo de trabalho integrado por nove membros e subordinado à Corregedoria-Geral do DF. Aprovada em 2000 e iniciada em 2003, a obra só foi concluída no final de 2006, na transição do governo Roriz para o de Arruda.