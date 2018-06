Aula de bike sob as estrelas do Planetário O Planetário do Ibirapuera, na zona sul, abre suas portas para um programa diferente: uma aula de bike (feita sobre uma bicicleta fixa) para 80 pessoas sob um céu de estrelas. Enquanto as imagens do universo são projetadas, os atletas pedalam. É preciso retirar o ingresso uma hora antes. No Parque do Ibirapuera; às 15h, 17h, 19h e 21h. Tel.: 5575-5425. Grátis.