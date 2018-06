Aulas em escola onde houve ataque a tiros em GO voltam na próxima semana

GOIÂNIA - As aulas da educação infantil e do 1º a 5º ano do ensino fundamental no Colégio Goyases, em Goiânia, serão retomadas só na próxima segunda-feira, 30. Já os alunos de 6º a 9º ano do ensino fundamental voltarão para a escola na terça-feira, 31.

+++ Autor de disparos em escola de Goiânia é levado a centro de internação

O colégio particular foi palco de um ataque a tiros realizado por um adolescente de 14 anos do 8º ano, na última sexta-feira, 20. Dois adolescente de 13 anos, João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, foram mortos com um tiro na cabeça. Outros quatro jovens ficaram feridos. Um deles recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 22. O ataque aconteceu dentro da sala dos alunos do 8º ano.

+++ MP e defesa temem por integridade de atirador

Na próxima quarta-feira, 25, haverá reunião na escola durante todo o dia entre professores, coordenadores pedagógicos, secretária escolar, auxiliares administrativos e equipe de psicólogos indicados pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe) e pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

+++ Juíza determina internação provisória de atirador de Goiás

O mesmo acontece no dia seguinte, com a participação dos pais dos alunos da educação infantil e do 1º a 5º ano do ensino fundamental à tarde. Só na sexta-feira, 27, haverá reunião com os pais dos alunos do 6º a 8º ano.