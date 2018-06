Aulas são suspensas por causa de temporais em Manaus Cerca de 12,4 mil alunos do ensino fundamental e médio estão com as aulas suspensas há duas semanas e por tempo indeterminado porque suas escolas estão servindo de abrigo para as 5 mil famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que caem em Manaus. Segundo as secretarias municipal e estadual de Educação, 14 escolas da rede pública da capital estão alojando os desabrigados sem data para saírem. O calendário escolar terá de ser refeito apenas quando os desabrigados forem enviados a casas populares. Os alunos, contudo, segundo as secretarias, não correm o risco de perder o ano letivo. São 9,6 mil crianças e adolescentes do ensino fundamental, da rede municipal, e 2,8 mil jovens que cursam o ensino médio sem aulas. A maioria das escolas que servem de abrigo é na zona norte de Manaus, onde há quatro escolas e só uma não paralisou suas atividades. Boletim do Sipam Segundo o boletim do Sistema de Meteorologia da Amazônia (Sipam) as chuvas estejam no padrão da normalidade e deverão continuar, especialmente em Manaus. Em levantamento da prefeitura da capital, há mais de 86 pontos de alagamento, com pontes danificadas e igarapés transbordando e invadindo palafitas.