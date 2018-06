Aulas suspensas em pelo menos 17 escolas estaduais de SC

SÃO PAULO - Algumas escolas estaduais no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, suspenderam as aulas nesta segunda-feira, 12, em consequência dos estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias, segundo a Defesa Civil do Estado. De acordo com a Secretaria de Educação, as escolas estaduais que estarão com as aulas suspensas neste início de semana são: em Blumenau, as escolas de Educação Básica Luiz Delfino, Pedro II, Heriberto Joseh Muller, Max Tavares e Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja); em Ilhota, as escolas de Educação Básica Valério Gomes e Marcos Konder, não terão aulas na segunda-feira, retornando às atividades na terça-feira. Nas demais cidades da Regional, as aulas da rede estadual serão normais.

Em Itajaí, as escolas XV de Junho, Henrique Silva Fontes, Afonso Niehus, Nereu Ramos, Maria Nilza Evaristo e Henrique Midon não terão aula hoje, retornando às atividades na terça-feira. Nas demais cidades da Regional, as aulas da rede estadual serão normais. Na cidade de Brusque, as escolas de Educação Básica Araujo Brusque e Santa Terezinha só retornam as atividades na quarta-feira. A escola Grecório Locks retorna às aulas na terça-feira. Na cidade de Lontras, as aulas voltam ao normal na terça-feira e em Presidente Getúlio, as atividades escolares retornam na quarta-feira. A Secretaria não conseguiu contato com as cidades de Ituporanga, Timbó e Rio do Sul.