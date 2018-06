Aulas voltam ao normal após ameaça de bomba no Centro Universitário em GO

São Paulo, 27 - As aulas voltaram ao normal na manhã desta terça-feira, 26, após a ameaça de bomba que fez o Centro Universitário UniEvangélica, em Anápolis, Goiás, ficar isolado na noite desta segunda-feira, 26, segundo a assessoria de imprensa da instituição.

A UniEvangélica afirma que uma caixa suspeita foi encontrada próxima a um banheiro masculino, após receber uma ligação anônima. "Nós acionamos o esquadrão antibombas e eles avaliaram a caixa e constataram que a possível bomba não passava de pedras", disse a assessoria da instituição ao estadão.com.br. Mesmo assim, conforme procedimento da companhia de operações especiais, houve a implosão do conteúdo da caixa.

As aulas no Centro Universitário UniEvangélica já voltaram ao normal, e, segundo a assessoria de imprensa da instituição, todas as câmeras de segurança estão passando por perícia para identificar o autor do trote.