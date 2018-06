Aumenta movimento de passageiros nos aeroportos de SP O movimento foi intenso na manhã desta quinta-feira, 15, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com muitas pessoas procurando passagens para curtir o carnaval. Mas, em razão da grande procura, as empresas TAM e Gol tinham poucos bilhetes disponíveis para Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Florianópolis para sexta-feira, 16, segundo informações da Rádio Eldorado AM. Até o final da manhã, apenas uma partida estava fora do horário programado em Congonhas. O vôo 4750, da Pantanal, estava com atraso de duas horas e 30 minutos. Somente dois vôos de chegada - um vindo de João Pessoa e outro de Porto Seguro - apresentaram atrasos de meia hora. Não houve cancelamento de vôos e a ponte aérea São Paulo-Rio funcionava normalmente. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) está fazendo um alerta aos passageiros. Quem for viajar neste carnaval e for maltratado pelas companhias aéreas deve procurar imediatamente o fiscal do órgão no setor de check-in do aeroporto e fazer a queixa. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, dois vôos domésticos estavam fora do horário previsto. Um deles era o 3884, da TAM, para Campinas, que deveria ter decolado às 6h50. Já o 1074, da BRA, programado para levantar vôo às 7h30, foi transferido para 15h30. Quanto às partidas internacionais, apenas uma estava atrasada. É a do vôo para Houston, nos Estados Unidos, que deveria ter ocorrido às 23h20 de quarta, e só foi confirmado para hoje, às 10 horas. Grandes filas se formaram para fazer o check-in nos balcões da empresas Gol e da TAM, no setor B. No setor A, havia filas nos balcões das companhias Delta e Aerolíneas Argentinas. O vôo 710, da TAM, que seguiria para Montevidéu, às 9h45, foi cancelado. Também havia filas no setor de embarque internacional. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, também registrou grandes filas nos balcões para check-in e alguns passageiros já começam a ficar impacientes. A maior parte das pessoas que procuram o aeroporto agora vai viajar para o nordeste principalmente para as cidades de Salvador, Recife e Fortaleza. De acordo com funcionários da Gol, em razão do aumento expressivo de passageiros, ocorreram atrasos nos vôos que partiam esta manhã de Brasília. O maior atraso foi o do vôo 1827, da Gol, que veio do Aeroporto de Congonhas com mais de uma hora e meia fora do horário programado.