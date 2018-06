Aumenta prazo para regularizar CNH Os 30 mil condutores que fizeram a Carteira Nacional de Habilitação no Ciretran de Ferraz de Vasconcelos entre janeiro de 2005 e maio de 2008 ganharam mais tempo para comparecer ao Detran de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, 6º andar, Ibirapuera, entre 9 e 17 horas). Quem não se apresentar até 31 de julho terá a carteira bloqueada e não poderá renovar nem tirar 2ª via do documento. É preciso apresentar a carteira de identidade, CPF, habilitação e comprovante de residência originais. As carteiras comprovadamente fraudadas serão canceladas e os envolvidos deverão ser punidos.