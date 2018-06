Aumento eleva custo do Congresso em R$ 860 mi O recente aumento dos salários dos deputados e senadores, de 62%, custará ao Congresso, em 2011, mais R$ 860 milhões. Somadas as despesas com encargos sociais, servidores ativos e inativos, a despesa do Legislativo, em 2011, deve ser de R$ 6,2 bilhões - 16% mais que no ano passado.