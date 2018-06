Austríaco é detido com 6 quilos de cocaína em Cumbica Tentando embarcar com seis quilos de cocaína no fundo falso de uma mala, por volta das 18h30 de ontem, o austríaco Michal Mayhofer, de 37 anos, foi detido por policiais federais no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na grande São Paulo. O austríaco, que tentava embarcar para a capital francesa, em um vôo da Air France, foi detido ainda na fila do check-in. Bastou uma revista em sua bagagem de mão, para os agentes encontrarem, no fundo falso de uma bolsa, os seis quilos da droga. Mayrhofer foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal do aeroporto indiciado por tráfico internacional de drogas pela delegada Luciana Marina.