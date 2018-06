Autódromo de Interlagos ganhará ciclovia

Uma ciclovia de aproximadamente 5 quilômetros de extensão será construída no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ainda não há previsão para o início da obra, mas o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, afirma que deverá entregá-la até o fim deste ano. A Prefeitura investirá R$ 600 mil para o recapeamento e sinalização da via, que acompanhará os muros do autódromo e não o contorno da pista. Parte da verba, R$ 450 mil, já foi liberada por emenda apresentada pelo vereador Floriano Pesaro (PSDB) e o restante, R$ 150 mil, pela secretaria.

"Vamos corrigir declives, buracos, recuperar algumas áreas, recapear e sinalizar a ciclovia. Parte da pista já tem asfalto", adianta Feldman.

Em uma segunda etapa, a ciclovia poderá ganhar áreas de descanso para os ciclistas. "Nessa primeira etapa faremos o recapeamento. Podemos fazer um projeto mais elaborado, mas a grande batalha era captar recursos para o início das obras", diz o secretário.

O projeto da ciclovia de Interlagos pretende aumentar a utilização do autódromo como área de lazer. "É uma maneira de aproveitar melhor o espaço. Hoje ele não atende às necessidades da população do entorno", afirma Feldman.

A intenção do secretário é de que a ciclovia interna do autódromo possa ser interligada com a futura ciclovia da Marginal do Pinheiros - pista à beira do Rio Pinheiros, que deverá ligar a região de Interlagos à Usina de Traição, no lado oeste do rio, a partir de 2010. "Vivemos um fenômeno ciclístico mundial que não deve mais parar. A ideia é interligar ciclovias e ciclofaixas no futuro."