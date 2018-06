Autonomia do BC opõe Índio da Costa a Temer e Leal A questão da autonomia do Banco Central opôs os candidatos a vice no debate de ontem. De um lado, Michel Temer e Guilherme Leal defenderam o modelo atual, não formalizado. "O Henrique Meirelles (presidente do BC) tem uma liberdade de atuação extraordinária. Acho que temos de manter o mesmo sistema, o que já foi expressado várias vezes pela candidata Dilma", disse o peemedebista. "Concordo com o Temer, achamos que não há necessidade de uma institucionalização da independência, está funcionando bem, não precisamos mexer", afirmou o vice de Marina Silva.