Autor de ação que resultou em leilão da Ilha dos Frades fica com lote

O próprio autor da ação trabalhista que motivou o leilão da Fazenda Loreto, terreno de 1,915 milhão de metros quadrados na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos (BA), ficou com o lote. O pregão foi realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia na tarde desta quarta-feira, 8, em Salvador.

Segundo a assessoria do TRT, foram feitos cinco lances pela propriedade, mas nenhum atingiu o preço mínimo estipulado para a fazenda, que foi majorado de R$ 3 milhões para R$ 5 milhões, a pedido dos advogados da parte reclamada - uma empresa de engenharia da Bahia. O autor da ação, ex-funcionário da empresa, que participou do pregão, fez então uso do seu direito de igualar o lance mínimo e levou o terreno, por adjudicação (transferência judicial de propriedade).

O valor do lance, porém, é pouco mais de R$ 3 milhões maior do que o valor discutido na ação judicial, segundo a assessoria do TRT. Por isso, o novo dono da fazenda precisa depositar a diferença em no máximo três dias para o tribunal para ter direito à posse. O montante será utilizado, de acordo com o TRT, para a quitação de outras dívidas trabalhistas.

O leilão chamou a atenção por envolver uma das mais belas paisagens do litoral brasileiro. A fazenda, localizada na face norte da ilha, de frente para a cidade de Madre de Deus, tem a maior parte de seu terreno formado por vegetação da Mata Atlântica preservada e conta com uma das construções mais conhecidas da região, a Igreja Nossa Senhora do Loreto. Erguido no século 19, o templo é tombado pelo Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (Ipac) e avança sobre o mar, instalado em um cais de pedra.

Além disso, a orla da fazenda, de 100 metros de extensão, é acessível apenas pelo mar e um grande coqueiral isola as cinco casas principais do terreno - que ainda conta com dois imóveis menores, para moradia de funcionários, um depósito e uma quadra esportiva.