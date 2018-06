Auxiliar técnico da TV Globo é liberado por seqüestradores O auxiliar técnico Alexandre Coelho Calado, seqüestrado na manhã deste sábado, 12, junto do repórter Guilherme Portanova, ambos da TV Globo, foi liberado pelos criminosos por volta das 23 horas de hoje. O técnico foi deixado em frente à sede da emissora com um pacote contendo um vídeo. Os criminosos condicionaram a liberação do repórter à veiculação do conteúdo da fita pela Rede Globo A emissora atendeu à exigência no início da madrugada, veiculando a íntegra da gravação feita pelos membros do PCC. Em seu conteúdo, lido por um integrante encapuzado, o vídeo apresenta as exigências da facção e cobra por melhorias no sistema carcerário do País. Por volta das 08 horas da manhã, Guilherme Portanova e Alexandre Calado foram seqüestrados em frente a uma padaria, nas proximidades da sede da Globo. Os dois haviam chegado para trabalhar e pararam para tomar café antes de seguirem para uma pauta. O carro da Globo, estacionado no local, estava aberto com o equipamento, mas nada foi roubado. O cinegrafista da equipe estava na emissora, aguardando a volta dos dois colegas para seguirem para uma pauta. Pela manhã, a TV Globo colocou seguranças privados e policiais militares para acompanhar as equipes nas reportagens. O Estado apurou que muitos assistentes se recusaram a sair da emissora, com medo.