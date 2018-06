Auxílio-doença negado

EGLE SEID

São Paulo

A assessora de Comunicação Social do INSS-SP, Magali Leme, esclarece que o segurado protocolou um pedido de auxílio-doença, que foi indeferido em 15 de maio por não ter sido reconhecida sua incapacidade para o trabalho. Depois disso, o sr. Albert Seid recorreu da decisão por meio de um Pedido de Reconsideração (PR), que também foi indeferido pelo mesmo motivo, em 10 de junho. O prazo para que o segurado contestasse o indeferimento por meio de um processo de recurso expirou, pois são 30 dias contados da data de ciência do segurado.

Qual é o papel da PM?

No dia 20 de julho, por volta das 21 horas, ao aguardar a abertura do semáforo no cruzamento da Avenida Giovanni Gronchi com a Rua Dr. Francisco Degni, na zona sul, presenciei um assalto. Bandidos quebraram o vidro do carro de uma senhora, roubaram sua bolsa e desceram a pé em direção à Favela Paraisópolis. Prestei socorro à vítima e juntos aguardamos a polícia. Em 1.º de agosto, vi outro assalto que ocorreu de maneira idêntica, só que a vítima era uma jovem. No mesmo cruzamento, recebi a notificação de multa por falar ao celular. Se os assaltos são constantes na região, qual é o papel da polícia e do Estado: multar ou coibir o crime?

DANIEL ROSSI

São Paulo

A Polícia Militar (PM) não respondeu.

Limite de velocidade

O trecho inicial da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro deveria ser chamado de "arrecadador de multas". Apesar de ter longos trechos retos, com asfalto bem conservado, acostamento e ampla visibilidade, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h. Se o motorista se descuidar e acelerar, será multado por uma das câmeras escondidas. Creio que os frequentadores de Campos do Jordão já foram multados por excesso de velocidade várias vezes. Os órgãos competentes deveriam reavaliar a velocidade máxima permitida para esse trecho.

WALTRAUT HELENE LAY

São Paulo

O Departamento de Estradas de Rodagem informa que os limites de velocidade da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) obedecem a características técnicas do trecho, que foram definidas a partir da velocidade diretriz (classe e topografia da via), dos limites de escorregamento em curvas e tombamentos laterais, das distâncias mínimas de visibilidade de parada, sinuosidade, etc. A rodovia tem um traçado sinuoso (com vários aclives e declives) e, por isso, demanda cuidados com a segurança rodoviária. Para coibir abusos e evitar acidentes, foram adotados medidores de velocidade, que estão protegidos, e não escondidos, e também sinalizados com as placas indicativas de fiscalização eletrônica e de velocidade máxima permitida. Os pontos de fiscalização estão no site www.der.sp.gov.br.

Terminais de ônibus

Li no Estadão (29/8) matéria sobre a iniciativa da Prefeitura em ampliar o número de terminais de ônibus nas proximidades das estações de Metrô. Acho essa iniciativa excelente. Porém, dos locais mencionados na reportagem, não consta a Estação Tucuruvi, na zona norte. Por essa estação passa toda a frota de ônibus que parte de vários bairros da zona norte com destino ao Metrô e também de cidades importantes da Grande São Paulo. Os ônibus utilizam as calçadas de pedestres como terminal de passageiros. Como são calçadas comuns, a aglomeração é inevitável. Quando chove, o desconforto é enorme, pois os pontos não são cobertos. A Prefeitura deveria construir um terminal de ônibus decente nessa estação.

REINALDO DE OLIVEIRA

São Paulo

