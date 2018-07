Av. Paulista ganha novas cabines móveis da PM O Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, inaugura hoje novas cabines policiais móveis na região da Avenida Paulista. A cerimônia acontecerá ao meio-dia na esquina da Alameda Santos com a Rua Ministro Rocha Azevedo. Participarão do evento o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Alberto Silveira Rodrigues e a comandante do 34º Batalhão da PM, a tenente-coronel Virgínia Malone Ortega.