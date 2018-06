Av. Sumaré, em São Paulo, será fechada para lazer Neste domingo, a Avenida Sumaré e a Avenida João Paulo VI (trecho que vai da Henrique Schaumann até o viaduto da Dr. Arnaldo) serão só dos pedestres e ciclistas. Pelo menos na pista sentido Pinheiros-Limão, no trecho entre a Avenida Henrique Schaumann e a Praça Irmãos Karmann. Das 9h às 14h, ela será transformada numa rua de lazer. Carros, ônibus, motocicletas e caminhões terão de usar o desvio proposto pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Este será o primeiro dos quatro domingos em que a avenida será interditada para recreação. Os ?atletas? que costumam ocupar o canteiro central da Sumaré terão uma pista inteira à disposição, em 2,5 km de extensão, para fazer suas caminhadas, dar suas pedaladas e levar o cachorro para passear. Haverá uma faixa só para bicicletas - quem não tem uma poderá alugar uma no local. Além disso, estão previstas aulas de tai chi chuan e alongamento, ônibus brinquedoteca para as crianças (o Brincalhão), grupo de patinação, e monitoramento de alguns esportes. Quem gosta de animais poderá consultar especialistas sobre cuidados com os cães, assistir às aulas de adestramento e, talvez, sair de lá com um bichinho nos braços - haverá animais para adoção. Na parte da saúde, voluntários vão medir a pressão arterial e farão controle de glicemia. Um palco será montado próximo à Praça Irmãos Karmann. Nele, se apresentarão o cantor de MPB Toninho Nascimento e o Grupo Viva Voz, a partir das 11h30. O evento se repetirá nos dias 26 de setembro e 10 e 17 de outubro. A Sumaré é a 450ª via a ser transformada em rua de lazer pela Secretaria Municipal de Esportes, no projeto Nossa Rua - a exemplo da Avenida Paulista. Veja o mapa do local na versão eletrônica de O Estado de S. Paulo e do Jornal da Tarde.