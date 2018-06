Avaliação de acusado de matar inglesa sai na próxima semana

Na próxima semana deve ser divulgado o resultado da avaliação psicodiagnóstica do goiano Mohammed d'Ali Carvalho, de 21 anos, acusado de matar a jovem inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos. A previsão é do diretor da Divisão de Apoio da Junta Médica do Tribunal de Justiça (TJ) de Goiás, Adriano Carvalho de Oliveira. Realizados por psicólogos entre os dias 21 e 23 de janeiros, os testes deverão ser analisados com o exame de sanidade mental efetuado em dezembro. Veja também: Goiano acusado de matar inglesa será julgado em abril Policial confirma que acusado de matar inglesa tentou suborno Todas as notícias publicadas sobre o caso Carvalho está preso sob a acusação de homicídio qualificado. De acordo com denúncia do Ministério Público, em 26 de julho do ano passado, ele matou e esquartejou Cara Marie Burke, num apartamento no Setor Universitário, em Goiânia, por supostamente temer que ela não se casasse com ele. O acordo teria sido feito na Inglaterra, onde os dois se conheceram. O objetivo do rapaz seria obter cidadania inglesa.