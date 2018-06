Avaliação ´ótimo´ do governo Lula sobe 7 pontos A primeira pesquisa Datafolha realizada após o início do horário eleitoral gratuito e divulgada pela Rede Globo nesta terça-feira, 22, mostra que o candidato do PT à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, venceria no primeiro turno. A novidade é o crescimento em 7 pontos porcentuais dos que avaliam o governo do presidente como ótimo. Em agosto eram 45% e agora somam 52%. Apesar da propaganda gratuita, o resultado no novo levantamento manteve-se praticamente o mesmo do realizado em agosto. Lula passou de 47% das intenções de voto para 49%, ficando dentro da margem de erro que é de 2 pontos porcentuais. Alckmin oscilou de 24% para 25%. Heloísa Helena, do PSOL, oscilou de 12% para 11%. Cristovam Buarque, do PTB, foi escolhido por 1%. Embora a pesquisa mostre que Lula vence no primeiro turno, o Datafolha fez uma simulação de um segundo turno entre o candidato do PT e o do PSDB. O presidente venceria com 55% das intenções de voto contra 36% de Geraldo Alckmin. Além do crescimento em 7 pontos dos que avaliam o governo Lula como ótimo, os que consideram regular caiu de 36% para 31%, enquanto os que disseram que acham ruim ou péssimo oscilou negativamente de 18% para 16%, ficando dentro da margem de erro. O Datafolha ouviu 6.279 eleitores, em 272 municípios, na segunda-feira, 21 e nesta terça-feira. A pesquisa foi registrada no Superior Tribunal Eleitoral.