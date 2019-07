Avança no Congresso proposta para conceder meia entrada a doadores de sangue

BRASÍLIA - Avançou no Senado um projeto que prevê o direito a meia entrada para ingressos de cinema, teatro, shows e eventos esportivos para doadores de sangue. A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e, se não houver recursos, segue para a Câmara dos Deputados.

O projeto, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) , pretende ampliar o número de doadores no País. Dados do Ministério da Saúde indicam que 1,6% da população é doadora, um porcentual considerado insuficiente do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde: 4%. De acordo com Contarato, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná já concedem o benefício proposto no projeto.